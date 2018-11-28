Видео: в Петербурге в магазине бытовой техники телевизоры залило дождем

"Испытание телевизоров на водостойкость".

Дождь, который охватил Петербург 2 июля затопил улицы, проезжие части, тротуары и даже магазины бытовой техники. Очевидцы сняли видео, как дождь заливает плазменные телевизоры в одном из магазинов бытовой техники. Ролик опубликован в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Испытание телевизоров на водостойкость. очевидцы

Судя по кадрам, проверку на водостойкость телевизоры не прошли, так как стали по очереди отключаться. Самое удивительное, что по близости нигде нет сотрудников, которые хотя бы как-то попытались спасти технику от выхода из строя.

Этим же вечером петербуржец прокатился на вейкборде по затонувшему городу.

Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП