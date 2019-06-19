ФСБ опубликовало видео задержания пособников террористов в 7 регионах РФ

Следственный Комитет России сообщил о задержании лиц, причастных к финансированию ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в нескольких регионах РФ.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 года граждане РФ состоящие в террористической организации в Сирии организовали финансирование террористической деятельности указанной незаконной организации. Разветвленная сеть за указанный период собрала около 8 миллионов рублей.
Следком совместно с ФСБ РФ провел масштабную операцию в 7 субъектах России с обысками и задержанием лиц, причастных к вышеуказанной сети финансистов ИГ. Спецоперация прошла в 7 субъектах России: Москва, Московская область, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.
В ходе операции в Москве и Московской области задержаны двое подозреваемых.
В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным преступлениям.
СУ СК РФ
Видео: ФСБ РФ
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