ФСБ опубликовало видео задержания пособников террористов в 7 регионах РФ

Задержанными было собрано не менее 8 миллионов рублей для финансирования ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Следственный Комитет России сообщил о задержании лиц, причастных к финансированию ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в нескольких регионах РФ.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 года граждане РФ состоящие в террористической организации в Сирии организовали финансирование террористической деятельности указанной незаконной организации. Разветвленная сеть за указанный период собрала около 8 миллионов рублей.

Следком совместно с ФСБ РФ провел масштабную операцию в 7 субъектах России с обысками и задержанием лиц, причастных к вышеуказанной сети финансистов ИГ. Спецоперация прошла в 7 субъектах России: Москва, Московская область, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.

В ходе операции в Москве и Московской области задержаны двое подозреваемых.

В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным преступлениям. СУ СК РФ

Видео: ФСБ РФ