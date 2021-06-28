В сети появилось видео с места расстрела семьи в Пермском крае

По версии следствия, 58-летний житель поселка расстрелял бывшую жену, ее сестру и мужа сестры, которые отдыхали на пикнике.

В сети появилось видео с места убийства семьи в поселке Бисер Пермского края. Преступление произошло вечером 27 июня.

По версии следствия, 58-летний житель поселка расстрелял бывшую жену, ее сестру и мужа сестры, которые отдыхали на пикнике. Легкое ранение руки получила 11-летняя девочка, дочь погибшей пары. Подозреваемого задержали на следующий день.

Подозреваемый – местный бизнесмен Сергей Шинкевич. Предположительно, мотивом убийства стал отказ бывшей супруги вернуться к нему. По некоторым данным, мужчина приезжал на пикник дважды. Сначала он приезжал с извинениями и просьбой вернуться в семью, а после отказа прибыл уже с ружьем. Полицию вызвала дочь погибшей пары.

Недавно присяжные второй раз оправдали петербуржца, обвиняемого в убийстве матери и отчима.

Видео: Telegram / LIFE SHOT