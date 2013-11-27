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Камера "Лахта Центра" сняла рассвет, скрытый от петербуржцев облаками

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Видео опубликовано в соцсетях небоскрёба. 

Камера "Лахта Центра" утром 19 декабря запечатлела рассвет в Петербурге, скрытый от горожан облаками. Видео опубликовано в соцсетях небоскрёба. 

Заряжайтесь и настраивайтесь на новую рабочую неделю.

Лахта Центр

В начале новой рабочей недели атмосферный фронт с запада принес в Петербург оттепель и небольшой снег. Температура воздуха в течение дня останется слабоположительной. Однако, по словам синоптик Александра Колесова, после нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: лахта центр, рассвет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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