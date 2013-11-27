Камера "Лахта Центра" сняла рассвет, скрытый от петербуржцев облаками

Видео опубликовано в соцсетях небоскрёба.

Камера "Лахта Центра" утром 19 декабря запечатлела рассвет в Петербурге, скрытый от горожан облаками. Видео опубликовано в соцсетях небоскрёба.

Заряжайтесь и настраивайтесь на новую рабочую неделю. Лахта Центр

В начале новой рабочей недели атмосферный фронт с запада принес в Петербург оттепель и небольшой снег. Температура воздуха в течение дня останется слабоположительной. Однако, по словам синоптик Александра Колесова, после нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр