Стало известно, когда в Петербург вернутся морозы

В начале новой рабочей недели атмосферный фронт с запада принес в Петербург оттепель и небольшой снег. Температура воздуха ночью превысила +1 градус и в течение дня останется слабоположительной. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В предстоящие сутки под влиянием барического гребня с юга снова похолодает и погода даже днём будет морозная. Но, как и ожидалось, с середины недели оттепель снова приходит в наши районы и задержится на несколько дней.
Александр Колесов, синоптик
Западные воздушные потоки принесут в Северную столицу не только плюсовую температуру воздуха, но и осадки в виде дождя и мокрого снега. После нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода, отметил синоптик.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все