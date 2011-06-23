Стало известно, когда в Петербург вернутся морозы

В ближайшие дни западные воздушные потоки принесут в Северную столицу не только плюсовую температуру воздуха, но и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В начале новой рабочей недели атмосферный фронт с запада принес в Петербург оттепель и небольшой снег. Температура воздуха ночью превысила +1 градус и в течение дня останется слабоположительной. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В предстоящие сутки под влиянием барического гребня с юга снова похолодает и погода даже днём будет морозная. Но, как и ожидалось, с середины недели оттепель снова приходит в наши районы и задержится на несколько дней. Александр Колесов, синоптик

Западные воздушные потоки принесут в Северную столицу не только плюсовую температуру воздуха, но и осадки в виде дождя и мокрого снега. После нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода, отметил синоптик.

Фото: Piter.tv