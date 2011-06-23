В Петербург 19 декабря пришла первая зимняя оттепель

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге 0…+2 градуса.

В первый рабочий день Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона с юго-запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер западный 4-9 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник пройдёт небольшой снег, гололедица и возвращение температуры в зону отрицательных значений.

Фото: Piter.tv