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В Петербург 19 декабря пришла первая зимняя оттепель
Сегодня, 8:00
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В Петербург 19 декабря пришла первая зимняя оттепель

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Температура воздуха 19 декабря в Петербурге 0…+2 градуса.

В первый рабочий день Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона с юго-запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер западный 4-9 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник пройдёт небольшой снег, гололедица и возвращение температуры в зону отрицательных значений.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, оттепель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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