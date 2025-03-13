Опубликованы видео ограблений микрофинансовой организации и магазина в Кингисеппе

К преступлениями причастен 15-летний школьник.

Ограбления офиса микрофинансовой организации и продуктового магазина в Кингисеппе попали на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовала пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 12 марта в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе, ворвался неизвестный с ножом, он напал на сотрудницу и забрал 33 тысячи рублей, после чего скрылся.

Спустя час в полицию поступило сообщение о налете на продуктовый магазин в доме 15 по Большому бульвару. По сообщению очевидцев, неизвестный в маске с ножом в руках забежал в помещение магазина, крикнул "ограбление", после чего, угрожая продавцу, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.

У дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).