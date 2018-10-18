На Ямале рабочие сняли на видео охоту медведя на оленей

Однако, охота закончилась неудачей.

На Ямале рабочие Вынгаяхинского газового промысла сняли на видео интересную охоту медведя на оленей. Ролик они выложили в Сеть.

На кадрах видно, что рабочие едут на транспорте с довольно большой скоростью, а параллельно им бежит целая стадо оленей, в какой-то момент им преграждает дорогу бурый медведь. Он начинает гнаться за оленями, которые разбежались в разные стороны. Не догнав ни одного, медведь встает на задние лапы, смотрит вдаль, затем опускается и на своих четверых убегает к тому месту, откуда выбежал.

Ранее под Хабаровском медведь забрался в дом к мужчине с ребенком.

Видео: сайт ЯП