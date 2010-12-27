Под Хабаровском медведь забрался в дом к мужчине с ребенком

Медведь выбил стекло в жилом доме.

Медведь разбил стекло и пробрался в жилой дом.

ЧП произошло в селе Иннокентьевка в Николаевском районе Хабаровского края, в котором проживает около 300 человек. На окраине села в одной из квартир двухквартирного дома проживает пожилой мужчина с маленьким ребенком. Мужчина сообщил, что слышал шум и топот в соседней пустующей квартире. А затем услышал звук разбившегося стекла на его кухне.

Дикий медведь выбил стекло и намеревался пробраться на кухню. Мужчина поднял шум, тем самым напугав медведя. На помощь прибежали соседи. Никто не пострадал. В село вызвали специалистов, чтоб те изловили медведя, и вывезли его подальше от населенных пунктов.

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Фото: HUE