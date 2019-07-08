По улицам Новосибирска бегал настоящий крокодил

По Новосибирску сбежавший крокодил попал на видео.
Очевидцы из Новосибирска сняли на видео крокодила, который бегал по улицам недалеко от передвижного цирка. Крокодил бегал по автопарковке недалеко от цирка и вел себя довольно агрессивно. Далеко он убежать не успел. Его заметили и сказали хозяину рептилии.
Крокодила изловили и посадили обратно в вольер. К слову сказать, крокодил не смог бы укусить прохожих, так как у него была завязана челюсть.
Сегодня ранее: Видео из Бостона: Удар молнии уничтожил дорогую яхту за одно мгновение.
Видео: MDK
Обсуждение ( 1 )
Утопаешь в информационном шуме и слепо доверяешь всему, что пишут СМИ?
А ведь им платят за манипуляции твоим сознанием. И платят немало.
Тренируй критическое мышление.
Подписывайся на канал https://t.me/findduck и читай самые актуальные новости Петербурга в авторской обработке. Каждый день среди реальный новостей публикуется одна "утка". А ты сможешь ее опознать? КРЯ!