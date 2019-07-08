По улицам Новосибирска бегал настоящий крокодил

Очевидцы сняли на видео "беглеца" из передвижного цирка.

По Новосибирску сбежавший крокодил попал на видео.

Очевидцы из Новосибирска сняли на видео крокодила, который бегал по улицам недалеко от передвижного цирка. Крокодил бегал по автопарковке недалеко от цирка и вел себя довольно агрессивно. Далеко он убежать не успел. Его заметили и сказали хозяину рептилии.

Крокодила изловили и посадили обратно в вольер. К слову сказать, крокодил не смог бы укусить прохожих, так как у него была завязана челюсть.

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Видео: MDK