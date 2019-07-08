Видео из Бостона: Удар молнии уничтожил дорогую яхту

Очевидец снял момент, когда молния ударят в парусную лодку в яхтклубе.

Удар молнии уничтожил парусную лодку в Бостоне (США),

Во время сильных гроз бушевавших в районе Бостона были повреждены линии электропередач, повалены деревья, нарушено автомобильное сообщение. Местному жителю удалось снять на видео, как молния ударяет в яхту, которая была пришвартована у причала в яхтклубе Columbia в Южном Бостоне.

Людей на лодке во время грозы не было. Стоимость парусного судна не сообщается, а также не говорится, насколько сильно повреждена яхта. Есть только снимки, как выглядела яхта до попадания в нее молнии.

Сегодня ранее: В Челябинском аэропорту задержан самолет в Турцию из-за попадания в самолет молнии.

Фото: WCVB Channel 5 Boston

Видео: YouTube/Storyful Rights Management