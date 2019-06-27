Пассажир сгоревшего Ан-42 в Нижнеангарске снял на видео аварийную посадку самолета

В сети появилось видео с моментом приземления самолета. На видео видно, как самолет выкатился за пределы ВПП и врезался в строение аэропорта.

Сегодня утром, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска совершил экстренную посадку самолет Ан-42 летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.

Piter.TV ранее сообщал первые подробности аварийной посадки самолета Ан-42 в аэропорту Нижнеангарска. Находясь в небе, у судна отказал двигатель, было принято решение об аварийной посадке. После приземления Ан-24 выехал за пределы ВПП, врезался в строение аэропорта и загорелся. Самолет выгорел полностью.

Сообщается, что погибли 2 человека: командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они находились на борту самолета до самого конца. Все пассажиры рейса спасены. Сообщается о 22 пострадавших, 7 из них госпитализированы. Остальным оказана амбулаторная помощь.

Один из пассажиров самолета Ан-42 снял на видео момент аварийной посадки самолета. На кадрах видео отчетливо видно, что самолет на большой скорости идет на снижение над городом, затем на большой скорости едет по ВПП, а затем съезжает за ее пределы и врезается. В салоне слышатся крики и запись обрывается.

Видео: MDK

Фото: соцсети