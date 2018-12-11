При крушении пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли 2 человека

Число пострадавших - 22 человека.

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. В ходе катастрофы погибли два члена экипажа. Об этом сообщили российские СМИ.

Утром 27 июня самолет должен был совершить рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск. После взлета у судна отказал двигатель, было принято решение об аварийной посадке. После приземления Ан-24 еще проехал около ста метров и врезался в здание очистного сооружения, а потом загорелся.

Погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

В медицинских службах Бурятии заявили, что к восьми утра число пострадавших выросло до 22 человек, из них семь госпитализировали. Тяжелораненных среди них нет. Еще 15 человек получили амбулаторную помощь.

Неделю назад в Казахстане при крушении самолета погиб пилот.

Видео: Telegram/ 112