Опубликовано видео с моментом смертельной лобовой аварии в Луховицах Московской области

В ДТП погибли 4 человека, еще 4 человека в больнице. Среди пострадавших двое детей.

В социальных сетях опубликовано видео с моментом жуткого лобового ДТП в Луховицком районе Московской области, в которой погибли 4 человека.

Страшное ДТП произошло днем 8 января в районе Врачево в Луховицах. На трассе М 5 столкнулись автомобили Kia Sportage и Citroen Picasso. В ДТП погибли 4 человека, мужчина и 3 женщины. Еще две женщины и два ребенка (2009 и 2011 г.р.) были госпитализированы в больницу Коломны. 9 января, пострадавшую девочку в крайне тяжелом состоянии на вертолете переправили в столичную клинику.

Сейчас в соцсетях опубликовали видео с видеорегистратора, на котором виден момент страшного столкновения. На кадрах видно, что один из автомобилей объезжал справа грузовик, вынырнул перед ним, и вылетел на встречку, допустив при этом столкновение со встречным автомобилем.

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