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Тройное ДТП на Обуховской обороны попало на видео

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Информация по пострадавшим не поступала. 

В Петербурге на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны произошло массовое ДТП. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, что машины поворачивают налево и в какой-то момент другой автомобиль начинает двигаться прямо, тем самым провоцируя ДТП. Третий автомобиль просто не успел затормозить и въехал в ехавший перед ним автомобиль.

Информация по пострадавшим не поступала. 

Ранее бетономешалка вдавила Mercedes в отбойник на Новоприозерском шоссе.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП (Игорь Скударнов)
Видео: Piter.TV

 

Теги: обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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