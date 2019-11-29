Тройное ДТП на Обуховской обороны попало на видео

Информация по пострадавшим не поступала.

В Петербурге на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны произошло массовое ДТП. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, что машины поворачивают налево и в какой-то момент другой автомобиль начинает двигаться прямо, тем самым провоцируя ДТП. Третий автомобиль просто не успел затормозить и въехал в ехавший перед ним автомобиль.

Информация по пострадавшим не поступала.

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Фото: ВК/ ДТП и ЧП (Игорь Скударнов)

Видео: Piter.TV