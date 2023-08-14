В Петербурге проводится проверка по инциденту с запертой в квартире женщиной

Она выстрелила из карабина во входную дверь.

Полиция Невского района проводит проверку по инциденту с запертой в квартире женщиной, стрелявшей по входной двери. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 13 августа обратился житель дома по проспекту Обуховской Обороны. Он рассказал, что из квартиры сверху услышал женские крики, а когда вышел на балкон, эта женщина пояснила, что друзья два дня назад заперли её в квартире и куда-то уехали.

По указанному адресу приехали полицейские. Они установили, что в съёмной квартире находится 24-летняя женщина. В какой-то момент, при общении через дверь с полицейскими женщина выстрелила во входную дверь из неустановленного оружия. В результате выстрела никто не пострадал.

В 22:00 на место происшествия прибыл 35-летний мужчина с ключами от квартиры, войдя в которую полицейские обнаружили женщину, находящуюся в состоянии опьянения. На шкафу в коридоре полицейские нашли охотничий карабин 12 калибра, который был изъят. Также с места происшествия изъяты 29 травматических патронов, два патрона калибра 12 мм с дробью 8,5 мм и стрелянная гильза 12 калибра.

Женщина была задержана. Со её слов, она проживает по указанному адресу несколько дней со своим знакомым, который данную квартиру снимает. Около двух дней назад в данной квартире она употребляла наркотические вещества и алкоголь, а 13 августа, проснувшись, обнаружила, что её сожитель закрыл дверь в квартире и ушел. В шкафу женщина обнаружила охотничий карабин, из которого она выстрелила во входную дверь с целью выйти из квартиры.

В отношении задержанной составлен административный протокол по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ).

Фото и видео: МВД