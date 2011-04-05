На Обуховской обороны стреляли пьяный хулиган и запертая в квартире девушка

Оба участника событий находились в нетрезвом состоянии.

В воскресенье, 13 августа, на улице Обуховской обороны звучала стрельба. Огонь в утренние и вечерние часы открыли хулиган и девушка, которая решила освободится из запертой квартиры с помощью карабина. Оба участника событий находились в нетрезвом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, в 6:12 в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома 2№95 по проспекту Обуховской обороны неизвестный в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом в руках бегает по улице и целится в заявителя. Прибывшие на место оперативники задержали по "горячим следам" 46-летнего и 39-летнего водителей Племенного завода. У одного из них обнаружен и изъят травматический пистолет. Как выяснилось, владелец оружия передал его приятелю, который в свою очередь угрожал 42-летнему прохожему.

Оба мужчины доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, вечером к полицейским обратился житель одного из домов по проспекту Обуховской обороны, заявив, что над его квартирой слышны женские крики. Когда заявитель вышел на балкон, он спросил у девушки, что случилось: она сказала, что её закрыли в квартире друзья 2 дня назад и куда-то уехали.

Установлено, что в снимаемой под найм квартире находилась 24-летняя жительница Читы. После общения через двери с оперативниками, она выстрелила во входную дверь из неустановленного оружия. На место происшествия прибыл 34-летний мужчина, который передал сотрудникам полиции ключи от квартиры. Там была обнаружена стрелявшая в наркотическом и алкогольном состоянии, а также охотничий карабин 12-ого калибра.

В ходе опроса девушка пояснила, что она проживает по указанному адресу несколько дней у своего 43-летнего знакомого. Около двух дней назад она в данной квартире употребляла наркотические вещества и алкоголь. 13 августа её знакомый совместно с прибывшим на место мужчиной ушли, закрыв её. Проснувшись, она поняла, что находится взаперти, а позже обнаружила охотничий карабин, из которого произвела выстрел во входную дверь с целью выйти из квартиры.

Девушка доставлена в отдел полиции, в отношении неё составлен административный протокол. Изъятое оружие будет направлено на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный хулиган стрелял из пистолета в воздух на Стачек.

Фото: Piter.TV