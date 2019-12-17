Бетономешалка вдавила Mercedes в отбойник на Новоприозерском шоссе

Также в Mercedes въехал BMW

На Новоприозерском шоссе в сторону Ленобласти произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки. Никто не погиб. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Водитель за рулем большегруза по непонятным причинам резко повернул налево и придавил в отбойник внедорожник Mercedes GLK. В уже в разбитую машину въехал BMW, водитель пытался избежать столкновения.

На проезжей части вместо аварийного знака стоит розовое детской кресло. По предварительной информации, ребёнка в салоне в момент ДТП не было.

Следствие просит арестовать водителя автобуса, ставшего свидетелем смертельной аварии на Суворовском.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП (Алексей Тявин; Max Tatarinov)