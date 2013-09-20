В видеоловушку под Петербургом попала лосиха с лосёнком

Биолог отметил, что хотя детеныш ростом уже почти с маму, его жизнь всё ещё полностью зависит от неё.

Под Петербургом автору блога "Каждой твари по паре" Павле Глазкову удалось заснять умилительную сцену, как лосиха с материнской нежностью ухаживает за своим сыном-подростком.

Сейчас важная задача для лосихи – обучить его основным жизненным навыкам, а главное – сохранить самое ценное – жизнь лосенка. Павел Глазков, биолог

Биолог отметил, что хотя детеныш ростом уже почти с маму, его жизнь всё ещё полностью зависит от неё. Вместе они будут до весны, пока у лосихи не появится новое потомство, после этого лосёнку придется уйти и начать самостоятельную жизнь.

В 2022 году в Петербурге насчитали 30 лосей. В Ленинградской области живет около 24 тысяч этих диких животных.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал о гоне кабанов под Петербургом.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков