Видео: "ГАЗель" снесла остановку на Благодатной улице

Водитель скрылся с места происшествия.

На Благодатной улице водитель за рулём "ГАЗели" снёс остановку общественного транспорта, после чего скрылся с места происшествия. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Водитель "ГАЗели" хотел объехать пробку на Благодатной улице и снес остановку. Он вышел посмотреть, что произошло, затем уехал с места происшествия. Данные о пострадавших уточняются.

Накануне на углу 16-ой линии и Среднего проспекта В.О машина сбила ребенка на самокате. Пострадавший получил ушибы мягких тканей и не получил серьезных травм.

Видео: Piter.tv