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Видео: "ГАЗель" снесла остановку на Благодатной улице

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Водитель скрылся с места происшествия.

На Благодатной улице  водитель за рулём "ГАЗели" снёс остановку общественного транспорта, после чего скрылся с места происшествия. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Водитель  "ГАЗели" хотел объехать пробку на Благодатной улице и снес остановку. Он вышел посмотреть, что произошло, затем уехал с места происшествия. Данные о пострадавших уточняются.

Накануне на  углу 16-ой линии и Среднего проспекта В.О машина сбила ребенка на самокате. Пострадавший получил ушибы мягких тканей и не получил серьезных травм. 

Видео: Piter.tv

Теги: благодатная, газель
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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