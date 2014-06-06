В Москве на избирательном участке енот чуть не сорвал выборы

Животное ловили почти 10 минут.

В Москве на избирательном участке УИК №1262 полиция пыталась поймать енота. Зверя принес один из избирателей. О случае сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Енот по кличке Том, судя по записи камер наблюдения, бегал от полицейских семь минут, но в итоге его поймали. Применят ли к владельцу енота какие-либо санкции, не сообщается.

Напомним, что избирательные участки в этом году будут работать 17–19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что в Москве прошли DDOS-атаки на портал онлайн-голосования.

Видео: Telegram / Видач