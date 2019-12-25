Венедиктов: в Москве идут DDOS-атаки на портал онлайн-голосования

В Общественном штабе наблюдателей рассказали об опасной ситуации.

Глава Общественного штаба наблюдателей за парламентскими выборами по российской столице Алексей Венедиктов заявил о том, что в Москве идут DDOS-атаки на портал онлайн-голосования.

У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные. Алексей Венедиктов,эксперт

Специалист напомнил, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, голосование за кандидатов в нижнюю палату парламента (Госдуму РФ) состоится с 17 по 19 сентября. Одновременно с федеральными выборами проводятся региональные и муниципальные выборы. Дистанционная возможность проголосовать (в электронном формате" в 2021 году предусмотрена в Москве, а также шести субъектах страны - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

В России началось голосование на выборах депутатов Госдумы.

Фото: Piter.tv