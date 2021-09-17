Первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В России началось голосование на выборах депутатов Госдумы. Центральная избирательная комиссия дала старт. Первыми избирательные участки открылись на территории Камчатского края и Чукотки. Жители этих регионов могут отдать свои голоса кандидатам в нижнюю палату парламента с 8 часов утра 17 сентября по местному времени (в 23 часа вечера 16 сентября по московскому времени). Прием бюллетеней завершится в 20 часов вечера 19 сентября. Официально по всей стране голосование завершится в 21 час по московскому времени. В этот момент закроются избирательные участки, расположенные на территории Калининградской области.

Напомним, что Нижняя палата парламента России избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов получат мандаты по партийным спискам, еще 225 человек - по одномандатным округам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

