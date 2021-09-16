Чижов прокомментировал рекомендацию ЕП о возможном непризнании итогов выборов в Госдуму

По его словам, это можно назвать попыткой давления.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал рекомендацию Европарламента о возможном непризнании итогов выборов в Госдуму.

Ранее стало известно, что на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге был утвержден доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, в котором предлагается пересмотреть политику Евросоюза в отношении России. В нем также говорится о возможном непризнании грядущих выборов, если будут выявлены нарушения международного права.

Нескрываемая попытка давления. Двух мнений быть не может, потому что они сами откровенно пишут. Там написано не только, насколько плоха нынешняя власть в России, но и как должна выглядеть та власть, которая евродепутатам понравится, что она должна выполнять предписания Брюсселя. Владимир Чижов, постпред России при Евросоюзе

Ранее Захарова рассказала о ходе подготовки к выборам в Госдуму за рубежом.

Видео: YouTube / Россия 24