Опубликовано видео смертельного ДТП с угонщиком такси на Обводном канале

В районе сужения дороги у железнодорожного моста правоохранители перекрыли проезжую часть. Водитель, протаранив служебный автомобиль, на большой скорости продолжил движение и на углу набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе совершил столкновение с другим автомобилем.

В Петербурге сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства гибели автоугонщика такси. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 декабря на Московском проспекте в автомобиль такси Kia подсел мужчина и попросил его довезти до дома 33 по улице Марата. Прибыв по указанному адресу, пассажир отказался выходить из машины и, воспользовавшись тем, что водитель вышел из иномарки, пересел за руль и уехал в сторону Владимирского проспекта. После сообщения об угоне полицейские предприняли меры к задержанию мужчины.

Автомобиль был обнаружен на Обводном канале, на неоднократные требования об остановке подозреваемый не реагировал. В районе сужения дороги у железнодорожного моста (набережная Обводного канала 13а) правоохранители перекрыли проезжую часть. Водитель, протаранив служебный автомобиль, на большой скорости продолжил движение и на углу набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе совершил столкновение с другим автомобилем.

Автоугонщик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель второй иномарки не пострадал.

Видео: МВД