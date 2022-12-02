Угонщик такси погиб в аварии на набережной Обводного канала

Водитель пытался скрыться от полиции и спровоцировал массовое ДТП.

Утром пятницы, 2 декабря, на набережной Обводного канала произошло массовое ДТП. По информации очевидцев в соцсетях, мужчина угнал такси и погиб, пытаясь скрыться от полицейских, утроив при этом аварию.

Происшествие случилось примерно в 5 утра у Балтийской площади. Погоню за угонщиком устроили после того, как его практически остановили оперативники.

Точное число авто, которые затронула авария, пока не установлено, как и количество пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что 12-летний мальчик попал под машину на улице Бабушкина.

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