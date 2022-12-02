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Угонщик такси погиб в аварии на набережной Обводного канала

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Водитель пытался скрыться от полиции и спровоцировал массовое ДТП.

Утром пятницы, 2 декабря, на набережной Обводного канала произошло массовое ДТП. По информации очевидцев в соцсетях, мужчина угнал такси и погиб, пытаясь скрыться от полицейских, утроив при этом аварию.

Происшествие случилось примерно в 5 утра у Балтийской площади. Погоню за угонщиком устроили после того, как его практически остановили оперативники.

Точное число авто, которые затронула авария, пока не установлено, как и количество пострадавших. 

Ранее мы сообщили о том, что 12-летний мальчик попал под машину на улице Бабушкина.

Видео: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Настя Чижова)

Теги: дтп, обводный канал, санкт-петербург, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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