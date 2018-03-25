12-летний мальчик попал под машину на улице Бабушкина

Ребёнок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Во вторник, 29 ноября, в Невском районе произошла авария с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось у дома №69 по улице Бабушкина. 12-летний мальчик переходил дорогу на красный свет и попал под колёса автомобиля под управлением жителя республики Беларусь.

Пострадавшего доставили в ДГБ № 5 с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с детьми на тротуаре.

Фото: Piter.TV