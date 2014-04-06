Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с детьми на тротуаре

Водитель находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Хорошевский суд Москвы вечером во вторник 29 ноября арестовал подозреваемую Наталью Украинскую, которая сбила на северо-западе города мать с двумя малолетними детьми. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство стороны обвинения. Известно, что фигурантка уголовного дела проведет под стражей до 27 января. Адвокат и его подзащитная просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Напомним, что 27 ноября около дома под номером 12 на улице Свободы водитель автомобиля "Киа" не справилась с управлением и выехала на тротуар. Там женщина сбила местную жительницу и двумя детьми. В момент удара один из малышей находился в детской коляске. Погибли два человека (мать и ребенок). Второй ребенок госпитализирован. Полиция смогла задержать подозреваемую. В ходе проведения экспертизы оказалось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ранее дело велось по части 5 статьи 264 УК РФ, но после его переквалифицировали в пункт 6 статьи 264 УК РФ. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Известно, что в 2021 году Наталью Украинскую уже лишали водительских прав за повторный проезд на красный свет, который привел к ДТП.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы