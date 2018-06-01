Замдиректора НИИ вакцин арестовали в Петербурге

Вину фигурант не признает.

В четверг, 24 ноября, октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца первого заместителя директора НИИ по разработке вакцин Андрея Васильева. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Васильеву избрали меру пресечения — арест на два месяца. При этом обвинение ему пока не предъявили. Срок предварительного следствия по делу продлен до 30 января 2023 года. Вину фигурант не признает.

Напомним, следствие полагает, что в конце 2018 года подозреваемый заключил сделку с руководством одной из птицефабрик. Он обязался помочь коммерческой фирме, чтобы она выиграла в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта превысила 227 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Фото: Piter.tv