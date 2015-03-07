Замдиректора петербургской школы попала под дело о взятке в 924 тысячи рублей

Кировский районный суд Петербурга ограничил свободу заместителю директора школы №627 Марии Суворовой. Ее обвиняют в получении взятки от поставщика хозтоваров на сумму более 900 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения заместителю директора школы №627 Марии Суворовой, обвиняемой в коррупции при закупке хозяйственных товаров для нужд учебного заведения. Как сообщили 5 марта в объединенной пресс-службе судов города, в отношении фигурантки ввели запрет определенных действий.

Согласно материалам следствия, Суворова, занимающая должность заместителя по административно-хозяйственной части, получила от контрагента не менее 924 тыс. рублей. По версии СК РФ, преступная схема начала действовать в июне 2022 года. Предполагается, что чиновница вступила в сговор с заведующим хозяйством, который предложил поставщику содействие в беспрепятственной приемке товаров и преимущество на электронных торгах. Услуги оказывались на возмездной основе.

Фото: Piter.TV