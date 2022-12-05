Момент ДТП с девятиклассницей на самокате на Оптиков попал на видео

Утром 10 июля девятиклассница на электросамокате попала под колёса автомобиля такси на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
Было установлено, что 36-летний водитель Hyundai Solaris двигался по улице Оптиков. При проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора он сбил ученицу 9 класса, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись.
Девочка была доставлена в больницу с закрытым переломом плюсневой кости левой стопы в состоянии средней степени тяжести. Водителю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Видео: Piter.tv
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