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Момент ДТП с девятиклассницей на самокате на Оптиков попал на видео

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Девочка была доставлена в больницу с закрытым переломом плюсневой кости левой стопы в состоянии средней степени тяжести.

Утром 10 июля девятиклассница на электросамокате попала под колёса автомобиля такси на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Было установлено, что 36-летний водитель Hyundai Solaris двигался по улице Оптиков. При проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора он сбил ученицу 9 класса, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись.

Девочка была доставлена в больницу с закрытым переломом плюсневой кости левой стопы в состоянии средней степени тяжести. Водителю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Видео: Piter.tv

Теги: самокатчики, улица оптиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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