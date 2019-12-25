Девятиклассница на самокате попала в аварию на перекрёстке улицы Оптиков и Торфяной дороги

В результате ДТП девочка была доставлена в больницу с закрытым переломом плюсневой кости левой стопы в состоянии средней степени тяжести.

Утром понедельника, 10 июля, на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги произошла авария, в результате которой пострадала 14-летняя школьница. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 36-летний водитель Hyundai Solaris двигался по улице Оптиков от улицы Гаккелевской к улице Полевой Сабировской. При проезде перекрестка в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора он наехал на ученицу 9 класса, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате не спешившись.

В результате ДТП девочка была доставлена в больницу с закрытым переломом плюсневой кости левой стопы в состоянии средней степени тяжести. Водителю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что на Планерной улице сбили ребенка на самокате.

Фото: Piter.TV