На Планерной улице сбили ребенка на самокате

В Приморском районе Петербурга произошло дТП с участием ребенка. Сейчас данные происшествия уточняются.

Днем в понедельник, 10 июля, появилось сообщение о том, что в Приморском районе Северной столицы сбили ребенка. Об этом сообщили в телеграм-канале "Коменда".

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Планетной улице у торгового центра "Леомолл". Мальчик переходил пешеходный переход, хотя правильнее сказать переезжал. В сообщении сказано, что ребенок был на самокате. На вид ему лет 10.

На данный момент информация наполняется. Подписчики канала разделились на тех, кто считает, что виноват мальчик, которому не рассказали, что с самоката надо слезать на переходе, и тех, кто считает, что виноват водитель и не сбавил скорость на пешеходе.

Ранее сообщалось, что в Янина-1 началось строительство новой школы.

Фото: Piter.TV