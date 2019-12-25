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В Янино-1 началось строительство новой школы
Сегодня, 13:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Янино-1 началось строительство новой школы

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В новом общеобразовательном учреждении будет 44 класса.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство образовательного учреждения на 1100 мест. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области. 

В новом общеобразовательном учреждении будет 44 класса. Для начальной и старшей школы предусмотрено два отдельных входа. На территории организуют игровые и спортивные площадки и зелёные зоны. Большие окна сделают классы просторными и светлыми.

Завершить строительство планируется во II квартале 2025 года.

Также в Янино-1 построят детский сад на 350 человек.

Фото: pxhere

Теги: школа, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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