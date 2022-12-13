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В Янино-1 построят детский сад на 350 человек
Сегодня, 16:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Янино-1 построят детский сад на 350 человек

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Согласно выданному разрешению, завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 350 мест в северо-западной части Янино-1. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Образовательное учреждение рассчитано на 15 групп, включая две ясельные – у каждой собственные раздевальные, игровые, спальные, туалетные и буфетные помещения. Для дошколят предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, кладовые игрушек, собственный медицинский блок с кабинетом логопеда. 

Согласно выданному разрешению, завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

В начале мая петербургские инвесторы сдали в эксплуатацию два детских сада.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: детский сад, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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