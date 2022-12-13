В Янино-1 построят детский сад на 350 человек

Согласно выданному разрешению, завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 350 мест в северо-западной части Янино-1. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Образовательное учреждение рассчитано на 15 групп, включая две ясельные – у каждой собственные раздевальные, игровые, спальные, туалетные и буфетные помещения. Для дошколят предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, кладовые игрушек, собственный медицинский блок с кабинетом логопеда.

Согласно выданному разрешению, завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

В начале мая петербургские инвесторы сдали в эксплуатацию два детских сада.

Фото: администрация Ленобласти