Видео: велосипедист пролетел 16 метров над головами участников велотура

Кажется, они даже этого и не заметили и спокойно продолжили свое движение.

Французский велогонщик BMX Валентен Ануй показал видео уникального трюка, который он совершил во время веломногодневки "Тур де Франс". Видео опубликовали в Twitter на странице Daniel Valdesc.

Участники соревнований преодолевали десятый этап тура, а в это время Ануй взял разгон на склоне, оттолкнулся от рампы и пролетел около 16 метров над головами других спортсменов, которые, кажется, ничего и не заметили.

Десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут Ван Арт.

"Осторожно, олень!": велосипедист стал жертвой на дороге.

Фото и видео: Twitter/ Daniel Valdesc