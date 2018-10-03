Видео: велосипедист пролетел 16 метров над головами участников велотура

Французский велогонщик BMX Валентен Ануй показал видео уникального трюка, который он совершил во время веломногодневки "Тур де Франс". Видео опубликовали в Twitter на странице Daniel Valdesc.
Участники соревнований преодолевали десятый этап тура, а в это время Ануй взял разгон на склоне, оттолкнулся от рампы и пролетел около 16 метров над головами других спортсменов, которые, кажется, ничего и не заметили.
Десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут Ван Арт.
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Фото и видео: Twitter/ Daniel Valdesc
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