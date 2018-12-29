"Осторожно, олень!": велосипедист стал жертвой на дороге

Велосипедист отделался переломами, а животное убежало в лес.

Тренировка велосипедиста закончилась больницей и серьезными травмами. Велосипедист из города Тусон (штат Аризона) ехал по шоссе, когда на проезжую часть из леса выбежал олень, велосипедист даже не успел отреагировать на столько внезапное появление. Об этом сообщает azfamily.

Олень попал прямо под колеса велосипедиста, парень подлетел в воздухе и со всей силы ударился об асфальт. Животное в конце видео убежало обратно в лес. Этот момент поймала камера, которая была прикреплена к велосипеду, едущему спереди.

Пострадавший отделался переломом ноги и синяками. Велосипед, конечно, тоже оказался сломанным. Однако, велосипедист рад такому исходу, так как все могло быть намного хуже.

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Фото и видео: H8ter/ Youtube