Видео из Тихого океана: Группа авианосцев ВМС США подошла к берегам Кореи

В сети опубликовано впечатляющее видео от ВМС США о приближении трех авианосцев к берегам Кореи для совместных учений.

ВМС США опубликовали видео подхода группы авианосцев к берегам Кореи в Тихом океане.

В составе этой группы три крупных авианосца: "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Авианосцы сопровождали десятки кораблей, среди которых два эсминца. Сообщается, что авианосцы США подошли к Корее для совместных учений с Сеулом. Подобные учения не проводились уже десять лет. Пентагон же назвал это обычным делом.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР воздержаться от ядерных испытаний и пуска ракет, А Южной Корее и США воздержаться от совместных учений. В Вашингтоне эту инициативу, как видим, проигнорировали.

Видео: YouTube/U.S. Navy