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В Приморском районе построят школу с бассейном и стадионом
Сегодня, 9:31
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В Приморском районе построят школу с бассейном и стадионом

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Строительство финансируется из городского бюджета.

На Школьной улице в Приморском районе Петербурга появится новая общеобразовательная школа. Учреждение рассчитано на 550 учеников с 1 по 11 классы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Здание оснастят всем необходимым для комфортного обучения: здесь будут просторные классы, лаборатории, библиотека, спортзал и бассейн. Территорию благоустроят, рядом разместят стадион и прогулочные зоны.

Строительство финансируется из городского бюджета. Школа позволит сократить перегрузку других учебных заведений района и обеспечит доступ к образованию в современных условиях.

В квартале Полюстрово 24-27 завершены подготовительные работы и котлован будущей школы.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: госстройнадзор, школа, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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