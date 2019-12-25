В Приморском районе построят школу с бассейном и стадионом

Строительство финансируется из городского бюджета.

На Школьной улице в Приморском районе Петербурга появится новая общеобразовательная школа. Учреждение рассчитано на 550 учеников с 1 по 11 классы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание оснастят всем необходимым для комфортного обучения: здесь будут просторные классы, лаборатории, библиотека, спортзал и бассейн. Территорию благоустроят, рядом разместят стадион и прогулочные зоны.

Строительство финансируется из городского бюджета. Школа позволит сократить перегрузку других учебных заведений района и обеспечит доступ к образованию в современных условиях.

В квартале Полюстрово 24-27 завершены подготовительные работы и котлован будущей школы.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга