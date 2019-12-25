Электронные удостоверения многодетным семьям из Петербурга начнут выдавать с ноября

Ранее власти города пообещали запустить данную услугу в ближайшие сроки.

Многодетные семьи Петербурга смогут оформить электронное удостоверение начиная с ноября 2025 года, заявила депутат Ольга Штанникова.

Ранее власти города пообещали запустить данную услугу в ближайшие сроки. Депутат отметила, что поступал запрос от многодетной матери относительно возможности оформления документа онлайн. Возможность дистанционного получения предусмотрена и федеральными нормами, и городским законодательством. Несмотря на это, сейчас данная опция отсутствует на портале госуслуг.

Комитет по социальной политике подтвердил, что получение электронного удостоверения станет доступным не позже 20 ноября 2025 года.

Фото: Pxhere