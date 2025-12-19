Современные образовательные стандарты предполагают овладение цифровыми компетенциями, что включает уверенное владение специализированными программами и умение применять цифровые модели.

Администрация Ленинградской области рассматривает возможность предоставления компаниям налоговых преференций вплоть до уменьшения налога на имущество на 90% при условии инвестирования в модернизацию материально-технической базы учебных заведений профессионального образования. Эту инициативу озвучил губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Губернатор подчеркнул, что подобная мера создаст благоприятные условия для студентов, которые смогут проходить обучение в среде, максимально приближенной к реальной рабочей обстановке, а также обеспечит дополнительный стимул работодателям привлекать выпускников этих колледжей и техникумов на свои предприятия.

Вопросы повышения квалификации кадров в сфере судостроительной индустрии обсудили на заседании Морского совета, в работе которого принял участие помощник президента России Николай Патрушев.

Современные образовательные стандарты предполагают овладение цифровыми компетенциями, что включает уверенное владение специализированными программами и умение применять цифровые модели. В то же время существующая система непрерывного образования сохраняет свою главную гуманитарную миссию: школы формируют творческое мышление будущих профессионалов, техникумы готовят квалифицированные кадры, а промышленные предприятия выпускают новаторов, внедряющих инновационные технологии в производство отечественных судов.

