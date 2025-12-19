Профилактическое мероприятие "Юный пассажир" провели в Гатчине

Сотрудники ГИБДД беседовали с автовладельцами, подчеркивая важность строгого следования правилам дорожного движения.

Госавтоинспекция Гатчинского муниципального округа провела профилактические мероприятия среди водителей рядом с образовательными учреждениями, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Информация об этом была распространена местной администрацией.

В ходе акции "Юный пассажир" сотрудники ГИБДД беседовали с автовладельцами, подчеркивая важность строгого следования правилам дорожного движения. Инспекторы особо напомнили о необходимости соблюдать культуру вождения, пристёгивать ремнями безопасности всех пассажиров, особенно маленьких детей, используя специальные устройства для безопасной перевозки малышей.

Автоинспекция обратилась ко всем автомобилистам с призывом быть ответственными за безопасность детей, использовать детское кресло юного пассажира в авто и демонстрировать ребёнку личный пример правильного поведения на дорогах, пользуясь ремнями безопасности.

Фото: Пресс-служба администрации Гатчинского округа Ленобласти