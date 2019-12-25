Вице-губернатор Разумишкин проверил уборку снега на юге Петербурга

Чиновник попросил автомобилистов не мешать дворникам убирать снег на парковках.

Сегодня, 29 ноября, вице-губернатор Евгений Разумишкин проинспектировал уборку снега на юге Петербурга. К властям обратились жители Кировского, Пушкинского и Петродворцового районов с жалобами на отсутствие уборочной техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

По словам чиновника, в Пушкинском районе социально значимые объекты очищены от сугробов. Евгений Разумишкин отметил, что удовлетворён уборкой дорог и остановок. В Павловске дворники привели в порядок Привокзальную площадь.

В Кировском районе с уборкой дорог, подходами к остановкам и соцобъектам службы тоже справляются, отметил вице-губернатор. Вход на станцию метро "Проспект Ветеранов" очищен от снега. То же самое можно сказать про остановки.

В Петродворцовом районе территорию приводят в порядок 97 дворников и 40 механизаторов. В Колонистском парке активно готовятся к наплыву посетителей на выходных — работники уже почистили все дорожки.

Чиновник призвал владельцев торговых точек тоже очищать от снега свои территории. Кроме того, он попросил автомобилистов не мешать дворникам убирать снег на парковках.

Уважаемые петербуржцы, процесс уборки усложняется припаркованными машинами на поворотах — из-за этого технике трудно проехать. Большая просьба к автовладельцам, пожалуйста, старайтесь не парковать ваши авто на поворотах внутридворовых территорий. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

На текущий момент коммунальные службы функционируют в режиме повышенной готовности.

Ранее на Piter.tv: овый циклон ночью 30 ноября принесет снег в Петербург.

Фото: Телеграм / Раzумишкин