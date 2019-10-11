Новый циклон ночью 30 ноября принесёт снег в Петербург

До приближения следующего циклона 30 ноября температура в Петербурге сохранится на уровне -4…-6 градусов.

К Санкт-Петербургу ночью 30 ноября подойдет первая зона осадков – это будет небольшой снег, а днём уже основная зона осадков с умеренным снегом – рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

До приближения следующего циклона 30 ноября температура в Петербурге сохранится на уровне -4…-6 градусов. Ночью 30 ноября в Петербурге пойдёт снег, по Ленинградской области днём местами возможен сильный снег.

Но это не очень большое количество осадков, рассчитываем на сутки 30 ноября примерно 3-8 см снега. Александр Колесов, синоптик

Карта: Александр Колесов

Температура воздуха повысится не намного, до -3 градусов в Петербурге, по Ленинградской области до -3…-8 градусов.

Фото: Piter.tv