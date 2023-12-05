Из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком

Котенок оказался на дереве.

Из окна дома 25 по улице Пилотов в Петербурге неизвестные выбросили сумку с кошкой и котенком. Об этом сообщили в службе спасения животных ПСО "Экстремум".

Котенок оказался на дереве, его приютила дежурная по зданию. Спустя некоторое время свалилась на газон и кошка. Жильцы дома хотят обратиться в полицию.

Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли щенка.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных