Из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком

Из окна дома 25 по улице Пилотов в Петербурге неизвестные выбросили сумку с кошкой и котенком. Об этом сообщили в службе спасения животных ПСО "Экстремум".
Котенок оказался на дереве, его приютила дежурная по зданию. Спустя некоторое время свалилась на газон и кошка. Жильцы дома хотят обратиться в полицию.
Злоумышленников разыскивают.
Ранее мы рассказывали о том, что в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли щенка.
Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных
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