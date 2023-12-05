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Из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком
Сегодня, 8:12
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Из окна дома на улице Пилотов выбросили сумку с кошкой и котенком

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Котенок оказался на дереве.

Из окна дома 25 по улице Пилотов в Петербурге неизвестные выбросили сумку с кошкой и котенком. Об этом сообщили в службе спасения животных ПСО "Экстремум". 

Котенок оказался на дереве, его приютила дежурная по зданию. Спустя некоторое время свалилась на газон и кошка. Жильцы дома хотят обратиться в полицию. 

Злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли щенка. 

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных 

Теги: кошкиспас, улица пилотов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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