Завод "Вымпел" на Васильевском острове обязали прекратить загрязнение воздуха

Ранее работу предприятия провел Роспотребнадзор и комитет по природопользованию.

Завод "Вымпел" поставили на государственный учет комитета по природопользованию. Ранее организация загрязняла воздух и теперь по решению суда должна устранить нарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Организация находится на 17-й линии В.О., 66. Там эксплуатируются вентиляционные трубы с дефлекторами, а также трубы от газовой котельной, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Как было установлено, организация не проводит мероприятия, которые бы уменьшили вредные выбросы.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд. Завод обязали провести инвентаризацию источников выбросов. Исполнение решения будут контролировать.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Росприроднадзор проверяет информацию о загрязнении коммунальными стоками озера Красное в Ленобласти.

Видео: прокуратура Петербурга