Росприроднадзор проверяет информацию о загрязнении коммунальными стоками озера Красное в Ленобласти

Специалисты осмотрели канализационные очистные деревни Красноозерное, которые находятся в полуразрушенном состоянии и не могут справляться с очисткой сточных вод от жилищно-коммунального комплекса поселка.

В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение жителей деревни Красноозерное Приозерского района Ленинградской области о загрязнении коммунальными стоками озера Красное.

В рамках выездного обследования с привлечением экспертной лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" произведен отбор проб для оценки качества очистки сточных вод. Сточные воды отбирались для исследования на ряд показателей, среди которых ХПК, БПК, нефтепродукты, азотная группа, тяжёлые металлы.

Специалисты осмотрели канализационные очистные деревни Красноозерное, которые находятся в полуразрушенном состоянии и не могут справляться с очисткой сточных вод от жилищно-коммунального комплекса поселка.

В случае выявления превышений в отобранных пробах концентраций загрязняющих веществ, управление инициирует согласование внеплановой проверки в отношении ГУП "Леноблводоканал".

Ранее Росприроднадзор спрогнозировал отмирание синезеленых водорослей и гибель рыбы.

Видео: Telegram / RPN_SZFO