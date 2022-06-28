Росприроднадзор прогнозирует отмирание синезеленых водорослей, что может привести к замору рыбы

Характерная особенность этих водорослей – высокое содержание синего пигмента фикоцианина. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

Жаркая погода, установившаяся в Петербурге и Ленобласти, ведет к повышению температуры в водных объектах и может спровоцировать рост цветения и отмирания синезеленых водорослей, являющихся результатом загрязнения водной среды органическими веществами и продуктами их разложения. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Характерная особенность этих водорослей – высокое содержание синего пигмента фикоцианина. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

Также при биологическом разложении водорослей, вызванном бактериями, используется значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде до минимума. Это может привести к замору рыбы, особенно в малопроточных водных объектах.

Ранее Росприроднадзор по СЗФО попросил не беспокоить болотных черепах, греющихся у водоемов.

Видео: Telegram / RPN_SZFO