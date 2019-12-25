Результаты заседания Пушкинского отделения ВООПИиК не хотят признавать

В Центральном Совете назначили другую дату заседания, несмотря на то, что оно уже прошло

Центральный Совет ВООПИиК не хочет признавать результаты выборов в Пушкинском местном отделении, которые состоялись 21 июня. Скоро пройдет конференция, на которой выберут новое руководство. В петербургском отделении произошел раскол, а также конфликт с федеральным обществом.

Ранее скандал произошел в Адмиралтейском районе, теперь проблемы появились у Пушкинского.

Общее собрание в местном отделении N 6 "Пушкинское" было назначено задолго до решения ЦС ВООПИК о назначении Конференции СПбГО ВООПИК, его члены хотели обсудить текущие вопросы. Собрания отделения всегда проходят в Пушкине, в том числе потому, что пожилым участникам трудно добраться в Петербург. рассказали в петербургском отделении ВООПИиК.

Председатель Пушкинского местного отделения просила Центральный совет назначить собрание до 24 июня, так как 25 июня будет отмечаться день Царского Села. После того, как собрание уже прошло, в Совете сообщили, что не будут засчитывать результаты и назначили мероприятие на 25 июня.

Также результаты заседания не хочет засчитывать после собрания Центрального местного отделения.

Фото: СПб ВООПИиК