После подсчета 40% бюллетеней на Украине лидирует шоумен Зеленский

ЦИК Украины к утру 1 апреля обработал 42,73% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны. На данный момент лидером выборов является шоумен Владимир Зеленский, сейчас у него 30,23% голосов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Нынешний президент Украины Петр Порошенко набрал 16,63%, Юлия Тимошенко – 13,11%. Зеленский находятся на лидирующей позиции почти во всех регионах, Порошенко удалось его обогнать лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской.
Второй тур выборов на Украине назначен на 21 апреля. Имя нового президента будет озвучено 1 мая.
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Фото: Владимир Зеленский/ ВК
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