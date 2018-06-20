После подсчета 40% бюллетеней на Украине лидирует шоумен Зеленский

У него - 30,23% голосов, у Петра Порошенко - 16,63%.

ЦИК Украины к утру 1 апреля обработал 42,73% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны. ​На данный момент лидером выборов является шоумен Владимир Зеленский, сейчас у него 30,23% голосов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко набрал 16,63%, Юлия Тимошенко – 13,11%. Зеленский находятся на лидирующей позиции почти во всех регионах, Порошенко удалось его обогнать лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской.

Второй тур выборов на Украине назначен на 21 апреля. Имя нового президента будет озвучено 1 мая.

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Фото: Владимир Зеленский/ ВК